Определен срок максимальной заразности носителей коронавируса

Носители коронавируса наиболее опасны в первую неделю после проявления симптомов, выяснили медики из Гонконга.

Исследователи изучили образцы слюны пациентов, у которых был подтвержден COVID-19. Согласно результатам, вирусная нагрузка в слюне у пациентов в возрасте от 35 до 75 лет была самой высокой в течение семи дней после появления симптомов, а после — снижалась.

Как отмечают ученые, высокая вирусная нагрузка в течение первой недели болезни говорит о том, что коронавирус может передаваться от одного человека к другому до того, как пациент будет госпитализирован.

Ранее специалисты выяснили, что в популяции есть бессимптомные носители коронавируса, часто к ним относятся дети и молодые люди. У них нет температуры и кашля, однако они могут заражать других людей.