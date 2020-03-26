Опубликованы фото собранных на Украине Lada

Запорожский автомобильный завод на Украине начал выпуск моделей Lada — первые фотографии опубликованы в соцсети «ВКонтакте».

На фотографиях, опубликованных в паблике RCI News, присутствуют Lada Granta, Vesta SW и XRay. Все автомобили были сфотографированы на территории официального дилерского центра, который находится в Киеве.

ЗАЗ освоил выпуск Lada Vesta, Xray и их Cross-версий, а также Largus и Granta. Автомобили выпускают из «вазовских» машинокомплектов, завезенных из России. Тестовая партия получила одобрение от Renault Group Eurasia.

«АвтоВАЗ» был лидером украинского рынка с 1991 по 2012 год, за это время дилеры продали 4,3 миллиона новых автомобилей.