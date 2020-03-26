НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Опубликованы фото собранных на Украине Lada

Источник:
Sibnet.ru
113 0

Запорожский автомобильный завод на Украине начал выпуск моделей Lada — первые фотографии опубликованы в соцсети «ВКонтакте».

На фотографиях, опубликованных в паблике RCI News, присутствуют Lada Granta, Vesta SW и XRay. Все автомобили были сфотографированы на территории официального дилерского центра, который находится в Киеве.


ЗАЗ освоил выпуск Lada Vesta, Xray и их Cross-версий, а также Largus и Granta. Автомобили выпускают из «вазовских» машинокомплектов, завезенных из России. Тестовая партия получила одобрение от Renault Group Eurasia.

«АвтоВАЗ» был лидером украинского рынка с 1991 по 2012 год, за это время дилеры продали 4,3 миллиона новых автомобилей.

Еще по теме
Skoda показала нуждающиеся в дезинфекции места авто
Свалку старых Lada обнаружили в Шотландии
Тысячи Lada отправят в ремонт из-за проблем с тормозами
Tesla выпустила миллионную машину
смотреть все
Авто #Автопром #Авторынок
  • Фастар - реклама
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Новые «антикризисные» налоги оставят навсегда
•
Число зараженных коронавирусом в России за сутки установило рекорд
•
Штрафы за нарушение карантина введут в России
•
Россия призвала отменить санкции из-за пандемии
Подробности
•
Налоги и выходные: как Путин остановит коронавирус
•
Законно получить военный билет: зачем нужен юрист
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
•
Почему новый «Кукурузник» не взлетит. ИНТЕРВЬЮ
Как это работает
•
Черный чай: что находится внутри пакетика?
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
•
Тайный синоптик-самоучка делает самые точные прогнозы
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Власти Кузбасса решили вопрос с закрытием колонии в Шерегеше
Сибирь 26.03.2020 17:21
Новосибирские депутаты встали на защиту поставщиков «Холидея»
Сибирь 26.03.2020 16:46
2ГИС показал модель распространения вируса в столицах Сибири
Сибирь 26.03.2020 14:43
Третий случай COVID-19 подтвержден в Кузбассе
Сибирь 26.03.2020 13:56
Самое популярное
Найден особый механизм заражения коронавирусом
79443
Путин попал на видео в желтом защитном костюме
4787
Вышел дешевый флагман Xiaomi Redmi K30 Pro
4598
Сбербанк введет новую комиссию за переводы
4301
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Новые «антикризисные» налоги оставят навсегда
•
Число зараженных коронавирусом в России за сутки установило рекорд
•
Штрафы за нарушение карантина введут в России
•
Россия призвала отменить санкции из-за пандемии
Как это работает
•
Черный чай: что находится внутри пакетика?
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
•
Тайный синоптик-самоучка делает самые точные прогнозы
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин приказал перебросить в Италию бригады военных вирусологов
94
Путин наградил Лаврова звездой Героя Труда
51
Вице-премьер Белоусов указал виновника обвала цен на нефть
48
План Путина против коронавируса. Главное
42
США испытали планирующую гиперзвуковую ракету
41