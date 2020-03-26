Власти Кузбасса решили вопрос с закрытием колонии в Шерегеше

Исправительная колония строгого режима № 4, расположенная рядом с горой Зеленая на горнолыжном курорте Шерегеш, прекращает работу, сообщила пресс-служба администрации правительства Кемеровской области.

Властям региона понадобилось два года, чтобы решить с Министерством юстиции вопрос о соседстве исправительного учреждения и популярного туристического места, где постоянно растет количество гостей. В итоге колония будет ликвидирована.

ИК № 4 работала с 1970 года, это колония строгого вида режима, в ней отбывают наказание мужчины. Сейчас в пенитенциарном учреждении находятся 300 осужденных. В течение двух месяцев их переведут в другие исправительные учреждения на территории региона, сообщила пресс-служба ГУФСИН по Кемеровской области.

Штат из почти 100 сотрудников будет расформирован. Им предлагаются различные должности в других учреждениях УИС Кузбасса. Кроме того, предусмотрены выплаты, связанные с переездом в другой населенный пункт, компенсация за наем жилья.

Шерегеш развивается как спортивно-туристский комплекс с 2000-х годов. Ежегодно здесь отдыхают более 1 миллиона человек.