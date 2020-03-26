Штрафы за нарушение карантина введут в России

Правительство введет штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за эпидемии коронавируса правила. Соответствующие поправки внесут в Кодекс об административных правонарушениях.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что необходимость мер для борьбы с коронавирусной инфекцией «очевидна» и большинство граждан их поддерживают, однако указала на наличие в стране легкомысленных людей, нарушающих правила.

«У нас их абсолютное большинство. Но, к сожалению, есть и люди, кто демонстрирует редкое легкомыслие — и это в том, что касается безопасности окружающих и даже собственного здоровья», — сказал он.

Накануне в Госдуму внесли законопроект об ужесточении ответственности за несоблюдение карантина. В зависимости от обстоятельств и последствий нарушителю грозят штраф от полумиллиона до двух миллионов рублей или лишение свободы сроком до семи лет.