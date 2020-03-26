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Штрафы за нарушение карантина введут в России

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Правительство введет штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за эпидемии коронавируса правила. Соответствующие поправки внесут в Кодекс об административных правонарушениях.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что необходимость мер для борьбы с коронавирусной инфекцией «очевидна» и большинство граждан их поддерживают, однако указала на наличие в стране легкомысленных людей, нарушающих правила.

«У нас их абсолютное большинство. Но, к сожалению, есть и люди, кто демонстрирует редкое легкомыслие — и это в том, что касается безопасности окружающих и даже собственного здоровья», — сказал он.

Накануне в Госдуму внесли законопроект об ужесточении ответственности за несоблюдение карантина. В зависимости от обстоятельств и последствий нарушителю грозят штраф от полумиллиона до двух миллионов рублей или лишение свободы сроком до семи лет.

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Топ комментариев

protarr27

А что тут чекистского? Эти меры приняты уже во всём мире, мы последние. Или Трамп и Макрон тоже чекисты?...

Uynachalnica

Че, буквы забыл после транквилизаторов?

velam

Этот налог не коснется большей части россиян )

-Керя-

Вспоминается мульт "Золотая антилопа" где раджа кричал -мало ещё ещё...

HAAN27

Думаешь сбер когда-нибудь скажет "хватит, всё..." ?