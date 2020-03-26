Прусикин прокомментировал участие Little Big в Евровидении-2021

Лидер группы Little Big Илья Прусикин высказался по поводу возможного участия в Евровидении в 2021 году, организаторы песенного конкурса разрешили выступать там всем артистам, прошедшим отбор в текущем году.

Прусикин считает, что от России выберут другого представителя, поскольку музыкантам ничего не говорили о поездке на Евровидение в 2021 году. «Никто ничего не знает, но мне кажется будут заново (выбирать)», — сказал Прусикин во время прямого эфира с блогером Настей Ивлеевой в Instagram.

Евровидение должно было пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме, но из-за коронавируса мероприятие перенесли на год. Организаторы конкурса заявили, что все музыканты, прошедшие национальные отборы в этом году, смогут представить свою страну в 2021 году, но уже с другой песней.