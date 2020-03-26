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Прусикин прокомментировал участие Little Big в Евровидении-2021

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © iliyaprusikin, instagram.com/iliyaprusikin

Лидер группы Little Big Илья Прусикин высказался по поводу возможного участия в Евровидении в 2021 году, организаторы песенного конкурса разрешили выступать там всем артистам, прошедшим отбор в текущем году.

Прусикин считает, что от России выберут другого представителя, поскольку музыкантам ничего не говорили о поездке на Евровидение в 2021 году. «Никто ничего не знает, но мне кажется будут заново (выбирать)», — сказал Прусикин во время прямого эфира с блогером Настей Ивлеевой в Instagram.

Евровидение должно было пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме, но из-за коронавируса мероприятие перенесли на год. Организаторы конкурса заявили, что все музыканты, прошедшие национальные отборы в этом году, смогут представить свою страну в 2021 году, но уже с другой песней.

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Топ комментариев

protarr27

А что тут чекистского? Эти меры приняты уже во всём мире, мы последние. Или Трамп и Макрон тоже чекисты?...

Uynachalnica

Че, буквы забыл после транквилизаторов?

velam

Этот налог не коснется большей части россиян )

-Керя-

Вспоминается мульт "Золотая антилопа" где раджа кричал -мало ещё ещё...

HAAN27

Думаешь сбер когда-нибудь скажет "хватит, всё..." ?