Новосибирские депутаты встали на защиту поставщиков «Холидея»

Депутаты Заксобрания Новосибирской области обратятся к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой защитить около 200 предпринимателей Сибири, страдающих от действий обанкротившейся компании «Холидей», сообщила пресс-служба регионального парламента.
Дело о банкротстве компании «Холидей» рассматривается Арбитражным судом Новосибирской области. Конкурсный управляющий обратился в суд с требованиями признать сделки, совершенные между «Холидеем» и его поставщиками до начала процедуры банкротства между поставщиками и компанией, недействительными.
То есть производители, чей товар уже реализовала торговая сеть, должны вернуть деньги за этот товар на счета обанкротившегося «Холидея». Это сельскохозяйственные предприятия, малые и средние предприниматели, промышленные предприятия, фермерские хозяйства, которые были поставщиками товаров для крупнейшей торговой сети. В общей сложности количество сотрудников в пострадавших от банкротства ритейлера компаниях – 16 тысяч человек.
По словам депутата Ирины Диденко, банкротство «Холидея» — это первый масштабный случай банкротства торговой сети (ритейлера) на территории России.
«Федеральное законодательство необходимо изменить с целью недопущения подобных ситуаций в будущем, когда в рамках банкротства одного юридического лица интересы должника и его отдельных кредиторов дестабилизируют финансовое положение многочисленных добросовестных поставщиков-товаропроизводителей», — считает депутат.