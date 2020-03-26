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Новосибирские депутаты встали на защиту поставщиков «Холидея»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © К.Артём.1

Депутаты Заксобрания Новосибирской области обратятся к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой защитить около 200 предпринимателей Сибири, страдающих от действий обанкротившейся компании «Холидей», сообщила пресс-служба регионального парламента.

Дело о банкротстве компании «Холидей» рассматривается Арбитражным судом Новосибирской области. Конкурсный управляющий обратился в суд с требованиями признать сделки, совершенные между «Холидеем» и его поставщиками до начала процедуры банкротства между поставщиками и компанией, недействительными.

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То есть производители, чей товар уже реализовала торговая сеть, должны вернуть деньги за этот товар на счета обанкротившегося «Холидея». Это сельскохозяйственные предприятия, малые и средние предприниматели, промышленные предприятия, фермерские хозяйства, которые были поставщиками товаров для крупнейшей торговой сети. В общей сложности количество сотрудников в пострадавших от банкротства ритейлера компаниях – 16 тысяч человек.

По словам депутата Ирины Диденко, банкротство «Холидея» — это первый масштабный случай банкротства торговой сети (ритейлера) на территории России. 

«Федеральное законодательство необходимо изменить с целью недопущения подобных ситуаций в будущем, когда в рамках банкротства одного юридического лица интересы должника и его отдельных кредиторов дестабилизируют финансовое положение многочисленных добросовестных поставщиков-товаропроизводителей», — считает депутат.

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Топ комментариев

protarr27

А что тут чекистского? Эти меры приняты уже во всём мире, мы последние. Или Трамп и Макрон тоже чекисты?...

Uynachalnica

Че, буквы забыл после транквилизаторов?

velam

Этот налог не коснется большей части россиян )

-Керя-

Вспоминается мульт "Золотая антилопа" где раджа кричал -мало ещё ещё...

HAAN27

Думаешь сбер когда-нибудь скажет "хватит, всё..." ?