Число зараженных коронавирусом в России за сутки установило рекорд

Число зараженных коронавирусом нового типа в России за сутки выросло на 182 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Показатель стал рекордным для России.

Всего за последние сутки новые заболевшие зарегистрированы в 18 регионах, в Бурятии диагноз поставлен впервые. За сутки полностью выздоровели девять человек, также зарегистрировано два летальных случая.

Пациенты с установленным пожизненно диагнозом COVID-19 скончались в Москве, это были пожилые люди 88 и 73 лет, течение болезни было отягощено сопутствующими патологиями. Причиной смерти стала вирусная пневмония.

В общей сложности в стране зарегистрировано 840 инфицированных SARS-CoV-2. Накануне в России выявили 163 новых случая коронавирусной инфекции, за 23 марта показатель составлял 57 человек, за 22 марта — 71 случай.