Фильм дня: «Звезда родилась»

«Звезда родилась» — тот самый фильм, после которого российские поклонники затравили Леди Гагу в соцсетях за разрушение семьи Брэдли Купера и Ирины Шейк, но мелодрама о другом — о музыке, о творчестве, о любви.

США, 2018 год, режиссер Брэдли Купер, 18+

Красивую музыкальную историю снял Брэдли Купер, он же сыграл главную роль. По сюжету, кантри-музыкант Джексон Мейн находится на закате славы, он еще собирает огромные стадионы, но скверные привычки, в особенности пьянство, уже говорят о скором ее угасании. Встреча с юной талантливой певицей Элли дарит Джексону новое дыхание. Только молодой звезде суждено затмить легенду.

Если довериться мнению представителей американской академии кинематографических искусств и наук, то фильм великолепен. Он был представлен в 2019 году в восьми номинациях «Оскара», в том числе за лучший фильм и лучшие актерские работы. Но приз мелодрама получила за лучшую песню «Shallow», ее спели Купер и Гага в один из кульминационных моментов фильма.

В фильме невозможно придраться даже к непрофессиональной игре Леди Гаги, так она убедительная и естественно, но Купер, конечно, прекрасен в своем образе. Он сполна передал и состояние своего постоянного опьянения, и боль от душевных переживаний. Но главное — финал, тот штрих, который дает главную эмоцию зрителю. В фильме «Звезда родилась» он потрясает — окончание истории одновременно логичное, трагичное и трогательное. Оценка IMDb: 7.70.