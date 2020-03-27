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Фильм дня: «Звезда родилась»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Звезда родилась»

«Звезда родилась» — тот самый фильм, после которого российские поклонники затравили Леди Гагу в соцсетях за разрушение семьи Брэдли Купера и Ирины Шейк, но мелодрама о другом — о музыке, о творчестве, о любви.

США, 2018 год, режиссер Брэдли Купер, 18+

Красивую музыкальную историю снял Брэдли Купер, он же сыграл главную роль. По сюжету, кантри-музыкант Джексон Мейн находится на закате славы, он еще собирает огромные стадионы, но скверные привычки, в особенности пьянство, уже говорят о скором ее угасании. Встреча с юной талантливой певицей Элли дарит Джексону новое дыхание. Только молодой звезде суждено затмить легенду.

Если довериться мнению представителей американской академии кинематографических искусств и наук, то фильм великолепен. Он был представлен в 2019 году в восьми номинациях «Оскара», в том числе за лучший фильм и лучшие актерские работы. Но приз мелодрама получила за лучшую песню «Shallow», ее спели Купер и Гага в один из кульминационных моментов фильма.

В фильме невозможно придраться даже к непрофессиональной игре Леди Гаги, так она убедительная и естественно, но Купер, конечно, прекрасен в своем образе. Он сполна передал и состояние своего постоянного опьянения, и боль от душевных переживаний. Но главное — финал, тот штрих, который дает главную эмоцию зрителю. В фильме «Звезда родилась» он потрясает — окончание истории одновременно логичное, трагичное и трогательное. Оценка IMDb: 7.70.


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-Керя-

Вспоминается мульт "Золотая антилопа" где раджа кричал -мало ещё ещё...

HAAN27

Думаешь сбер когда-нибудь скажет "хватит, всё..." ?

pilot995

Про какую правду говоришь или ты фильм вспомнил?

Uynachalnica

А мобилизацию будем объявлять? Тогда сможем всех переодеть в ОЗК и противогазы!

oriom

Даже если не работаем, то потом разгребаем, что накопилось