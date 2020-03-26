Найден первый зараженный коронавирусом

Продавщицу креветок из Китая признали первым человеком, официально заболевшим коронавирусом нового типа.

Женщина по фамилии Вэй продавала живые креветки на рынке «Хунань» в Ухане. 11 декабря 2019 года у нее по неизвестной причине поднялась температура, она обратилась в клинику. Там ей поставили два укола, однако ее состояние не улучшалось.

Продавщица 16 декабря обратилась в больницу при Хуачжунском университете науки и технологии. Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке, который стал источником распространения инфекции.

В первой группе зараженных было 27 человек — известно, что 24 китайца имели контакты с рынком «Хунань», при этом четверо из них — члены одной семьи. Однако пока остается неизвестным, как вирус передался от животного-носителя к человеку.

Вспышка COVID-19 впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. По последним данным, число инфицированных коронавирусом в мире превысило 471 тысячу. скончались свыше 21 тысячи человек.