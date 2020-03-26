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Найден первый зараженный коронавирусом

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба правительства КНР

Продавщицу креветок из Китая признали первым человеком, официально заболевшим коронавирусом нового типа.

Женщина по фамилии Вэй продавала живые креветки на рынке «Хунань» в Ухане. 11 декабря 2019 года у нее по неизвестной причине поднялась температура, она обратилась в клинику. Там ей поставили два укола, однако ее состояние не улучшалось.

Продавщица 16 декабря обратилась в больницу при Хуачжунском университете науки и технологии. Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке, который стал источником распространения инфекции.

В первой группе зараженных было 27 человек — известно, что 24 китайца имели контакты с рынком «Хунань», при этом четверо из них — члены одной семьи. Однако пока остается неизвестным, как вирус передался от животного-носителя к человеку.

Вспышка COVID-19 впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. По последним данным, число инфицированных коронавирусом в мире превысило 471 тысячу. скончались свыше 21 тысячи человек.

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Топ комментариев

protarr27

Если все в эти выходные проявят благоразумие и будут сидеть дома, а не шляться по городским заведениям,...

velam

Этот налог не коснется большей части россиян )

protarr27

А что тут чекистского? Эти меры приняты уже во всём мире, мы последние. Или Трамп и Макрон тоже чекисты?...

-Керя-

Вспоминается мульт "Золотая антилопа" где раджа кричал -мало ещё ещё...

corrector

да практически ВСЕХ не коснется