2ГИС показал модель распространения вируса в столицах Сибири

Компания 2ГИС показала на картах сценарии распространения вирусов среди жителей восьми российских городов, среди них Новосибирск и Красноярск, сообщается на сайте компании.

Модельдоступно наглядно показывает, как может распространяться инфекция, похожая на коронавирус, и как её можно замедлить. Модель расчитана для восьми городов России. Среди них Красноярск и Новосибирск.

«Мы хотим показать на собственных и открытых данных, как может распространяться произвольный вирус в обычной ситуации, и в ситуации, когда мы соблюдаем социальную дистанцию — отказываемся от посещения массовых мероприятий, сидим дома, когда заболели, и ответственно относимся к себе и близким», — рассказал менеджер проекта Дмитрий Пиликов.

Помимо математической модели, в этом разделе отображаются все случаи заболевания COVID-19 в России.