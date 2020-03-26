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2ГИС показал модель распространения вируса в столицах Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © 2ГИС

Компания 2ГИС показала на картах сценарии распространения вирусов среди жителей восьми российских городов, среди них Новосибирск и Красноярск, сообщается на сайте компании.

Модельдоступно наглядно показывает, как может распространяться инфекция, похожая на коронавирус, и как её можно замедлить. Модель расчитана для восьми городов России. Среди них Красноярск и Новосибирск.

«Мы хотим показать на собственных и открытых данных, как может распространяться произвольный вирус в обычной ситуации, и в ситуации, когда мы соблюдаем социальную дистанцию — отказываемся от посещения массовых мероприятий, сидим дома, когда заболели, и ответственно относимся к себе и близким», — рассказал менеджер проекта Дмитрий Пиликов.

Помимо математической модели, в этом разделе отображаются все случаи заболевания COVID-19 в России.

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