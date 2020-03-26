Третий случай COVID-19 подтвержден в Кузбассе

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Кемеровской области увеличилось до трех, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

«У одного из пациентов, ранее наблюдавшегося в стационаре, подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Он получает лечение в инфекционной больнице города Кемерово, как и еще один пациент с подтвержденным диагнозом», — отметил глава региона.

Коронавирус у двух жителей Кемерова выявили 14 марта. Они вернулись из Италии. 24 марта власти сообщили, что один из пациентов выздоровел.

Количество находящихся под наблюдением врачей из группы контактных уменьшилось с 15 до 12 человек. 947 человек соблюдают самоизоляцию.