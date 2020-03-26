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Третий случай COVID-19 подтвержден в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Кемеровской области увеличилось до трех, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

«У одного из пациентов, ранее наблюдавшегося в стационаре, подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Он получает лечение в инфекционной больнице города Кемерово, как и еще один пациент с подтвержденным диагнозом», — отметил глава региона.

Коронавирус у двух жителей Кемерова выявили 14 марта. Они вернулись из Италии. 24 марта власти сообщили, что один из пациентов выздоровел.

Количество находящихся под наблюдением врачей из группы контактных уменьшилось с 15 до 12 человек. 947 человек соблюдают самоизоляцию.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

protarr27

Если все в эти выходные проявят благоразумие и будут сидеть дома, а не шляться по городским заведениям,...

ivanbak

И закрыть все аэропорта, автовокзалы, ждвокзалы. На границах субъектов поставить контроль.

corrector

да практически ВСЕХ не коснется

protarr27

А что тут чекистского? Эти меры приняты уже во всём мире, мы последние. Или Трамп и Макрон тоже чекисты?...

velam

Этот налог не коснется большей части россиян )