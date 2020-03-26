Россия закроет авиасообщение со всеми странами

Росавиация в пятницу прекратит регулярное и чартерное сообщение со всеми странами. Исключение сделают только для рейсов, вывозящих россиян из других государств, сообщается в постановлении кабинета министров РФ.

Авиасообщение закроют с 0.00 (мск) в пятницу. Министерству иностранных дел РФ поручили подготовить и направить в профильные ведомства (Роспотребнадзор, Минтранс, МВД) списки россиян, планирующих вернуться домой.

С четверга в аэропортах России также будет введен досмотр всех граждан РФ, прибывших из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией. Вернувшиеся пройдут процедуру термометрии, у них также возьмут пробы на выявление инфекции и отправят в изоляцию на 14 дней.

«Сведения о прибывших гражданах, подлежащих изоляции, направлять в медицинские организации, к которым указанные граждане прикреплены, в целях динамического наблюдения за ними, соответствующим образом организовав деятельность данных медицинских организаций», — говорится в документе.