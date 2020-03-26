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Спасшего четверых детей подростка из Бурятии представят к награде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Pexels / Pixabay License

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить к награде 12-летнего жителя Бурятии, спасшего четверых детей при пожаре, сообщила пресс-служба республиканского ведомства.

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В воскресенье, 22 марта, в селе Булум Хоринского района в одном из домов загорелась веранда, отрезав путь на улицу хозяйке и ее детям, младшему из которых всего два года. В это время на велосипеде мимо проезжал Лубсан Цыбиков, который сразу же бросился на помощь.

Он помог женщине отнести детей подальше от огня. При этом мальчик из скромности не рассказал о своем героическом поступке даже родителям.

«Поступок Лубсана – это настоящий подвиг, пример неравнодушия и отваги. Мальчик мог сам пострадать или даже погибнуть, но это не остановило его. Увидев, что малышам грозит беда, услышав их плач, он первым бросился на помощь. Лубсан Цыбиков проявил человечность, высокие моральные качества, он – истинный патриот и герой нашего времени», — сообщило республиканское СУ СКР.

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Топ комментариев

ivanbak

И закрыть все аэропорта, автовокзалы, ждвокзалы. На границах субъектов поставить контроль.

protarr27

Если все в эти выходные проявят благоразумие и будут сидеть дома, а не шляться по городским заведениям,...

corrector

да практически ВСЕХ не коснется

velam

Этот налог не коснется большей части россиян )

Uynachalnica

Че, буквы забыл после транквилизаторов?