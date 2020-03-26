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Вынесен приговор омским чиновникам по делу «Саламандры»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Следственный комитет РФ

Омский суд вынес приговор бывшим чиновникам за злоупотребление должностными полномочиями после выделения 14 миллионов рублей почти обанкротившемуся подрядчику на реконструкцию объекта культурного наследия «Саламандра», сообщает управление генпрокуратуры по СФО.

В деле фигурируют бывшие зампред областного правительства Станислав Гребенщиков, региональный министр строительства Богдан Масан, его заместитель Евгений Скурдзин и и.о. директора «Омскоблстройзаказчик» Ольга Хорзова.

Суд установил, что в декабре 2015 года Гребенщиков, Масан, Скурдзин и Хорзова по предварительному сговору, необоснованно перечислили подрядчику 14,9 миллиона рублей, выделенных из федерального бюджета на реконструкцию «Саламандры». При этом они знали, что строительная организация находится в стадии банкротства, а ранее выделенный для работ аванс в 40 миллионов не освоен и не возвращен в региональный бюджет, работы на объекте остановлены.

Скрудзин и Хорзова получили условный срок — на 2 года и 1, 5 года соответственно, Гребенщиков и Масан, занимавшие на момент совершения преступления государственные должности приговорены к 2,5 и 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима соответственно. Всем осужденным назначено дополнительное наказание в виде запрета занимать должности в органах местного самоуправления и государственной власти сроком на 2 года. Приговор еще не вступил в силу.

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Реконструкция столетнего здания "Саламандры" проводилась с 2015 года, за это время сменилось несколько подрядчиков. С марта 2019 года договор был заключён с ООО «СК "Лидер». Всего на работы потратили почти 272 миллиона, из них 160 — средства из бюджета области, а 112 миллионов из федеральной казны.

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Топ комментариев

protarr27

Если все в эти выходные проявят благоразумие и будут сидеть дома, а не шляться по городским заведениям,...

ivanbak

И закрыть все аэропорта, автовокзалы, ждвокзалы. На границах субъектов поставить контроль.

corrector

да практически ВСЕХ не коснется

protarr27

А что тут чекистского? Эти меры приняты уже во всём мире, мы последние. Или Трамп и Макрон тоже чекисты?...

velam

Этот налог не коснется большей части россиян )