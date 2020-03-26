НАВЕРХ

Трубу ТЭЦ-1 взорвали в Красноярске. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
266 0
Фото: © пресс-служба СГК

Сибирская генерирующая компания с помощью промышленного управляемого взрыва снесла дымовую трубу №2 на Красноярской ТЭЦ-1, сообщает пресс-служба компании.

Снос трех дымовых труб высотой до 120 метров предусмотрен программой экологической модернизации Красноярской ТЭЦ-1 СГК. На их месте будут установлены современные электрофильтры, которые заменят действующее газоочистное оборудование.

Первая труба была демонтирована в 2018 году, тогда же началось строительство новой дымовой трубы высотой 275 метров. «Тело» новой трубы полостью готово, идет монтаж газоходов для подключения котлоагрегатов. Летом 2020 года новая труба будет введена в эксплуатацию.

«Благодаря ее высоте и эффективному рассеиванию газообразных веществ, концентрация выбросов станции в приземном слое города Красноярска снизится в три-четыре раза. Программа экологической модернизации Красноярской ТЭЦ-2 рассчитана до 2024 года, после её завершения общий объем выбросов станции в атмосферу сократится на 25%», — говорится в сообщении.

Еще по теме
Дизайнерские маски для защиты от коронавируса появились в Бурятии
Бердские маски от вируса начали продавать в киосках
Производство антималярийных лекарств из полыни создадут в Кольцово
Российские компании уходят на добровольный карантин
смотреть все
Красноярск #Промзона
КАРТИНА ДНЯ
•
Сбербанк введет новую комиссию за переводы
•
Спрогнозирован рост цен на смартфоны на 20%
•
Skoda показала нуждающиеся в дезинфекции места авто
•
Студентов отправили на внеочередные каникулы
Подробности
•
Налоги и выходные: как Путин остановит коронавирус
•
Законно получить военный билет: зачем нужен юрист
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
•
Почему новый «Кукурузник» не взлетит. ИНТЕРВЬЮ
Как это работает
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
•
Тайный синоптик-самоучка делает самые точные прогнозы
•
Вернуть потраченное: как работает кэшбэк?
НОВОСТИ СИБИРИ
Вынесен приговор омским чиновникам по делу «Саламандры»
Сибирь 26.03.2020 12:33
Спасшего четверых детей подростка из Бурятии представят к награде
Сибирь 26.03.2020 11:59
Депутат ГД из Новосибирска предложил отменить ЕГЭ из-за карантина
Сибирь 26.03.2020 11:31
Трубу ТЭЦ-1 взорвали в Красноярске. ВИДЕО
Сибирь 26.03.2020 10:33
Самое популярное
Найден особый механизм заражения коронавирусом
79288
Microsoft показала новую Windows 10
5627
Распространение коронавируса в Германии признали аномальным
5025
Путин попал на видео в желтом защитном костюме
4634
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Сбербанк введет новую комиссию за переводы
•
Спрогнозирован рост цен на смартфоны на 20%
•
Skoda показала нуждающиеся в дезинфекции места авто
•
Студентов отправили на внеочередные каникулы
Как это работает
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
•
Тайный синоптик-самоучка делает самые точные прогнозы
•
Вернуть потраченное: как работает кэшбэк?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин приказал перебросить в Италию бригады военных вирусологов
94
Путин наградил Лаврова звездой Героя Труда
51
Вице-премьер Белоусов указал виновника обвала цен на нефть
48
США испытали планирующую гиперзвуковую ракету
41
Владельцы АЗС предупредили о подорожании бензина
41