Трубу ТЭЦ-1 взорвали в Красноярске. ВИДЕО

Сибирская генерирующая компания с помощью промышленного управляемого взрыва снесла дымовую трубу №2 на Красноярской ТЭЦ-1, сообщает пресс-служба компании.

Снос трех дымовых труб высотой до 120 метров предусмотрен программой экологической модернизации Красноярской ТЭЦ-1 СГК. На их месте будут установлены современные электрофильтры, которые заменят действующее газоочистное оборудование.

Первая труба была демонтирована в 2018 году, тогда же началось строительство новой дымовой трубы высотой 275 метров. «Тело» новой трубы полостью готово, идет монтаж газоходов для подключения котлоагрегатов. Летом 2020 года новая труба будет введена в эксплуатацию.

«Благодаря ее высоте и эффективному рассеиванию газообразных веществ, концентрация выбросов станции в приземном слое города Красноярска снизится в три-четыре раза. Программа экологической модернизации Красноярской ТЭЦ-2 рассчитана до 2024 года, после её завершения общий объем выбросов станции в атмосферу сократится на 25%», — говорится в сообщении.