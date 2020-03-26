Страх перед коронавирусом в Забайкалье снизил число больных с диареей

Жители Забайкалья активно моют и дезинфицируют руки из-за страха заразиться коронавирусом. Это привело к снижению кишечных инфекций в регионе, сообщила пресс-служба краевого правительства.

Министр здравоохранения края Валерий Кожевников также отметил, что усиленные меры медицинского контроля позволили снизить случаи заболевания гриппом и ОРВИ.

«За неделю в Чите стало на 65% случае таких болезней (700 заболевших), в целом по краю— на 40% меньше (1 тысяча случаев). Превентивные санитарно-гигиентические меры привели к падению количества случаев кишечных инфекций — их меньше обычного», — сказал Кожевников.

Острые кишечные инфекции сопровождаются нарушением моторики желудочно-кишечного тракта с развитием диареи, интоксикации, а в ряде случаев — обезвоживания.

По данным на утро четверга, в Забайкальском крае нет пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция. По словам Кожевникова, на случай появления заболевших есть готовность по развертыванию свыше 500 дополнительных коек.