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Концертный директор Лещенко призвал помолиться за певца

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: duma.gov.ru / CC BY 4.0

Певец Лев Лещенко попал в больницу с подозрение на коронавирус, но в реанимации оказался по другой причине, рассказал его концертный директор Олег Дмитриев.

«Лев Валерианович находится в реанимации не из-за вируса, его подпитывают там кислородом, и он будет там еще два дня», — цитируют РИА Новости Дмитриева.

Ранее представитель артиста сообщал, что после гастролей Лещенко почувствовал признаки простуду, понаблюдав за своим состоянием, он обратился к врачам. Ему рекомендовали пройти обследование на коронавирус.

«Молитесь за него. Молитесь за него и за жену. Даст Бог, выскочим отсюда», — приводит слова Дмитриева Telegram-канал Mash.

По информации оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в среду в Москве от коронавируса умерли двое пациентов 88 и 73 лет. Всего в России Зарегистрировано 658 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 29 человек.


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