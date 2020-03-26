Концертный директор Лещенко призвал помолиться за певца

Певец Лев Лещенко попал в больницу с подозрение на коронавирус, но в реанимации оказался по другой причине, рассказал его концертный директор Олег Дмитриев.

«Лев Валерианович находится в реанимации не из-за вируса, его подпитывают там кислородом, и он будет там еще два дня», — цитируют РИА Новости Дмитриева.

Ранее представитель артиста сообщал, что после гастролей Лещенко почувствовал признаки простуду, понаблюдав за своим состоянием, он обратился к врачам. Ему рекомендовали пройти обследование на коронавирус.

«Молитесь за него. Молитесь за него и за жену. Даст Бог, выскочим отсюда», — приводит слова Дмитриева Telegram-канал Mash.

По информации оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в среду в Москве от коронавируса умерли двое пациентов 88 и 73 лет. Всего в России Зарегистрировано 658 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 29 человек.