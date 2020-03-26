Два человека в Бурятии заразились коронавирусом

Медики подтвердили коронавирусную инфекцию у двух человек в Бурятии, оба находятся в инфекционной больнице, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий в соответствии с установленным алгоритмом действий, включая работу с контактными лицами, проведение дезинфекционных мероприятий. Эпидемиологическая ситуация и противоэпидемические мероприятия находятся на контроле.

За весь период зарегистрировано 56 больных с симптомами ОРВИ, которые прибыли из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции, из них пять граждан КНР и 51 россиянин. Все заболевшие были госпитализированы, лабораторно обследованы 32 человека, они выписаны в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов.

Всего в стационарах республики, по данным на утро четверга, находится 24 человека с респираторными симптомами, прибывших из неблагополучных стран. За весь период под медицинское наблюдение было взято более 1 тысячи человек.