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Лодки из полиэтилена низкого давления начали «шить» в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Vietnamnew / CC BY-SA 4.0

Лодки из современного материла — полиэтилена низкого давления начали производить в Красноярске по старинной технологии «сшивания», сообщил гендиректор регионального агентства развития бизнеса Александр Граматунов.

«Группа предпринимателей наладила производство лодок из ПНД. Это современный материал, в частности, его применяют для изготовления труб, материал не промерзает и имеет высокий срок эксплуатации. Эти лодки перспективны для севера, могут быть востребованы представителями коренных малочисленных народов, заготовителями (дикоросов). Мы предложили им меры государственной поддержки», — цитирует ТАССГраматунова.

За основу взята технология производства шитиков — старинных лодок, «сшитых» из дерева. Такие лодки до сих пор популярны в таежных северных районах Сибири, где много небольших и узких рек с мелями и перекатами. Они могут заменить катера советского производства.

«Перенесли старые технологии на новый материал. Шитик из ПНД оказался более легкий чем деревянный, но при равных размерах может взять на борт в 1,5 раза больше груза. В отличие от деревянного, который живет 5-6, максимум 10 лет, срок эксплуатации нового шитика будет в разы дольше», — сказал предприниматель.

По его словам, уже изготовлены три таких лодки, одна из них эксплуатируется в северном поселке Байкит, еще одна в Тунгусском заповеднике. Изготавливается судно еще больших размеров: длиной 11 метров, с водоизмещением 4,5 тонны.  

Красноярск
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Топ комментариев

ivanbak

И закрыть все аэропорта, автовокзалы, ждвокзалы. На границах субъектов поставить контроль.

protarr27

Если все в эти выходные проявят благоразумие и будут сидеть дома, а не шляться по городским заведениям,...

corrector

да практически ВСЕХ не коснется

Uynachalnica

Че, буквы забыл после транквилизаторов?

velam

Этот налог не коснется большей части россиян )