Лодки из полиэтилена низкого давления начали «шить» в Красноярске

Лодки из современного материла — полиэтилена низкого
давления начали производить в Красноярске по старинной технологии «сшивания»,
сообщил гендиректор регионального агентства развития бизнеса Александр
Граматунов.
«Группа предпринимателей наладила производство лодок из ПНД. Это современный материал, в частности, его применяют для изготовления труб, материал не промерзает и имеет высокий срок эксплуатации. Эти лодки перспективны для севера, могут быть востребованы представителями коренных малочисленных народов, заготовителями (дикоросов). Мы предложили им меры государственной поддержки», — цитирует ТАССГраматунова.
За основу взята технология производства шитиков — старинных
лодок, «сшитых» из дерева. Такие лодки до сих пор популярны в таежных северных
районах Сибири, где много небольших и узких рек с мелями и перекатами. Они
могут заменить катера советского производства.
«Перенесли старые технологии на новый материал. Шитик из ПНД
оказался более легкий чем деревянный, но при равных размерах может взять на
борт в 1,5 раза больше груза. В отличие от деревянного, который живет 5-6,
максимум 10 лет, срок эксплуатации нового шитика будет в разы дольше», — сказал
предприниматель.
По его словам, уже изготовлены три таких лодки, одна из них
эксплуатируется в северном поселке Байкит, еще одна в Тунгусском заповеднике. Изготавливается
судно еще больших размеров: длиной 11 метров, с водоизмещением 4,5 тонны.