Полиция в Кузбассе заинтересовалась предложившим покашлять в офисе

Житель Новокузнецка разместил в Сети объявление, в котором предложил местным бизнесменам помешать работе их конкурентов — покашлять в их офисе и заявить о симптомах якобы после поездки в Китай, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полицейские увидели на сайте бесплатных объявлений такую информацию: «Приду к вашим конкурентам после поездки в Китай. Посетим офис/заведение вашего конкурента, будем кашлять/чихать. После обратимся в медицинское учреждение о подозрительных симптомах и сообщим, что посещали». Стоимость своеобразной услуги составила 50 тысяч рублей.

Автором сообщения оказался 21-летний фитнес-тренер из Новокузнецка. Он пояснил, что хотел таким образом пошутить и привлечь внимание к своей странице на сайте объявлений. В Китае молодой человек никогда не был.

Полиция передала собранные в отношении местного жителя материалы специалистам территориального подразделения Роспотребнадзора. Собственную проверку также начал местный следственный комитет.