Студентов отправили на внеочередные каникулы

Студенты российских вузов получили внеочередные недельные каникулы в целях профилактики коронавируса в России, сообщила пресс-служба министерства науки и высшего образования.

«Приказываю <…> обеспечить предоставление обучающимся каникул с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года», — говорится в документе.

В отношении неподведомственных министерству вузов такая мера носит рекомендательный характер.

С 16 марта вузы должны были перейти на дистанционное обучение в связи с риском распространения COVID-19.