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Студентов отправили на внеочередные каникулы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Студенты российских вузов получили внеочередные недельные каникулы в целях профилактики коронавируса в России, сообщила пресс-служба министерства науки и высшего образования.

«Приказываю <…> обеспечить предоставление обучающимся каникул с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года», — говорится в документе.

В отношении неподведомственных министерству вузов такая мера носит рекомендательный характер.

С 16 марта вузы должны были перейти на дистанционное обучение в связи с риском распространения COVID-19.

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Топ комментариев

ivanbak

И закрыть все аэропорта, автовокзалы, ждвокзалы. На границах субъектов поставить контроль.

protarr27

Если все в эти выходные проявят благоразумие и будут сидеть дома, а не шляться по городским заведениям,...

Uynachalnica

Че, буквы забыл после транквилизаторов?

corrector

да практически ВСЕХ не коснется

velam

Этот налог не коснется большей части россиян )