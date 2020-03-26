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Сбербанк введет новую комиссию за переводы

Источник:
ТАСС
267 0
Фото: © Sibnet.ru

Сбербанк обновит систему финансовых транзакций и обложит комиссией все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц.

Изменения проводятся в рамках ликвидации так называемого банковского роуминга, который предполагает взимание комиссий за переводы между разными региональными филиалами одного банка, новая комиссия начнет взиматься уже с апреля.

Сейчас Сбербанк не берет плату за переводы между своими клиентами в пределах одного региона. Если получатель и отправитель находятся в разных регионах, банк берет 1% от суммы, но не более 1000 рублей. Между своими счетами можно переводить деньги бесплатно.

После отмены банковского роуминга Сбербанк компенсирует выпадающие доходы аналогичной комиссией за все переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц уже вне зависимости от региона. Получить право на бесплатные переводы можно будет с помощью покупки подписки.

Стоимость подписки будет разной — например, годовая услуга, которая сделает переводы на сумму более 50 тысяч рублей бесплатными, обойдется в 1599 рублей. Для клиентов с различными пакетами привилегий переводы также могут быть бесплатными. По оценке банка, новая комиссия коснется 12% клиентов.

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Топ комментариев

ivanbak

И закрыть все аэропорта, автовокзалы, ждвокзалы. На границах субъектов поставить контроль.

protarr27

Если все в эти выходные проявят благоразумие и будут сидеть дома, а не шляться по городским заведениям,...

corrector

да практически ВСЕХ не коснется

velam

Этот налог не коснется большей части россиян )

Uynachalnica

Че, буквы забыл после транквилизаторов?