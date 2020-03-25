Пациенты с коронавирусом умерли в Москве

В Москве умерли два человека, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Пациенты скончались в инфекционной больнице в поселке Коммунарка, куда привозят инфицированных коронавирусом. Отмечается, что это были пожилые люди 88 и 73 лет, течение болезни было отягощено сопутствующими патологиями.

«У них была подтверждена пневмония», — говорится в сообщении. Диагноз коронавирусной инфекции был поставлен мужчинам пожизненно, им оказывалась соответствующая терапия с использованием аппаратов искусственной вентиляции легких.

Первый пациент с COVID-19 умер в инфекционной больнице в московской Коммунарке 19 марта. Это была 79-летняя женщина. Однако позднее врачи заявили, что причиной ее смерти стал оторвавшийся тромб. Некоторые эксперты посчитали такое заявление манипуляцией со статистикой.