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Пациенты с коронавирусом умерли в Москве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В Москве умерли два человека, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Пациенты скончались в инфекционной больнице в поселке Коммунарка, куда привозят инфицированных коронавирусом. Отмечается, что это были пожилые люди 88 и 73 лет, течение болезни было отягощено сопутствующими патологиями.

«У них была подтверждена пневмония», — говорится в сообщении. Диагноз коронавирусной инфекции был поставлен мужчинам пожизненно, им оказывалась соответствующая терапия с использованием аппаратов искусственной вентиляции легких.

Первый пациент с COVID-19 умер в инфекционной больнице в московской Коммунарке 19 марта. Это была 79-летняя женщина. Однако позднее врачи заявили, что причиной ее смерти стал оторвавшийся тромб. Некоторые эксперты посчитали такое заявление манипуляцией со статистикой.

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Топ комментариев

ivanbak

И закрыть все аэропорта, автовокзалы, ждвокзалы. На границах субъектов поставить контроль.

protarr27

Если все в эти выходные проявят благоразумие и будут сидеть дома, а не шляться по городским заведениям,...

velam

Этот налог не коснется большей части россиян )

xumepa312

Отличный шанс отменить голосование сославшись на заботу о здоровье граждан! И разумеется принять поправки...

corrector

да практически ВСЕХ не коснется