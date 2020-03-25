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Коронавирусом заболел еще один пациент в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Коронавирус нового типа подтвердили еще у одной жительницы Новосибирской области, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Женщина в период с 15 по 19 марта находилась в Великобритании и прибыла в Новосибирск 20 марта рейсом авиакомпании «Победа» из Москвы. «Состояние женщины в настоящий момент средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

С момента прибытия в Новосибирск она оставалась дома на самоизоляции. 21 марта путешественница почувствовала недомогание и была на машине скорой помощи доставлена в инфекционную больницу №1.

Специалисты Роспотребнадзора, сотрудники полиции и медицинские работники определяют круг контактных лиц, чтобы выдать им предписание о самоизоляции и поместить под медицинское наблюдение.

Сейчас она получает необходимое лечение по протоколу. Таким образом, сейчас в регионе коронавирус нового типа подтвержден у пяти человек, под медицинским наблюдением находятся 3817 жителей Новосибирской области.

По распоряжению главного санитарного врача РФ на самоизоляции с 18 марта должны оставаться все, кто менее 14 дней назад прибыл из-за границы. Более 1300 человек снято с наблюдения, они успешно прошли карантин.

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