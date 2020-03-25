Больничный рассчитают по-новому из-за коронавируса

Больничный в России будут рассчитывать исходя из суммы не менее одного минимального размера оплаты труда, такая мера будет применяться как минимум до конца 2020 года, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Нужно поддержать тех, кто оказался на больничном или потерял работу. Сейчас больничный рассчитывается исходя из стажа работника и его зарплаты. В результате сотрудники, прежде всего молодые люди, могут получать крайне низкие выплаты по больничному листу. Это, конечно, несправедливо. Предлагаю установить норму выплаты по больничному — они должны рассчитываться исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц», — сказал Путин в телеобращении к гражданам.

Пока эта норма будет действовать до конца текущего года, а затем примут решение с учетом ситуации.

Федеральный МРОТ с 1 января 2020 года установлен в сумме 12 130 рублей в месяц.