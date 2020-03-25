Пособия по безработице увеличат на время эпидемии

Пособие по безработице увеличат с 8 до 12 тысяч рублей во время эпидемии коронавируса в России, сообщил президент РФ Владимир Путин в среду в ходе обращения к нации.

«Надо поддержать тех, кто может столкнуться с потерей работы. Сейчас, за исключением некоторых категорий граждан, максимальное пособие по безработице ограниченно суммой 8 тысяч рублей в месяц. Предлагаю увеличить ее до уровня минимального размера оплаты труда, то есть до 12 тысяч рублей», — сказал президент.

В ходе обращения президент также предложил предусмотреть каникулы по ипотечным и потребительским кредитам с возможностью их пролонгации и отсутствием штрафных санкций со стороны банков.

Путин принял решение об обращении к нации после посещения Путиным медицинского центра в поселке Коммунарка с инфицированными COVID-19.