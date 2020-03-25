Семьи поддержат новой выплатой из-за пандемии

Все семьи, кто имеет право на материнский капитал, получат дополнительные выплаты, сообщил президент России Владимир Путин в срочном обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом.

«В ближайшие три месяца всем семьям, кто имеет право на материнский капитал, будут выплачивать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет», — сказал президент.

С 1 января 2020 года материнский капитал в размере 466 тысяч 617 рублей выдается при рождении первого ребенка. Сумма материнского капитала при рождении второго ребенка в 2020 году — 616 тысяч 617 рублей.

Сертификат на материнский капитал в России с 15 апреля начнут оформлять автоматически.