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Семьи поддержат новой выплатой из-за пандемии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Все семьи, кто имеет право на материнский капитал, получат дополнительные выплаты, сообщил президент России Владимир Путин в срочном обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом.

«В ближайшие три месяца всем семьям, кто имеет право на материнский капитал, будут выплачивать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет», — сказал президент.

С 1 января 2020 года материнский капитал в размере 466 тысяч 617 рублей выдается при рождении первого ребенка. Сумма материнского капитала при рождении второго ребенка в 2020 году — 616 тысяч 617 рублей.

Сертификат на материнский капитал в России с 15 апреля начнут оформлять автоматически.

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Топ комментариев

Иркут 69

Жёлтые штаны... три раза "ку" (Кин Дза Дза) 😀

Drronum

Ну правильно, что зря обнулялся что ли?

CaRdan

Когда Китай бился с инфекцией, всем плевать, Иран начал загибаться - та же история, а как Европа начала,...

ivanbak

И закрыть все аэропорта, автовокзалы, ждвокзалы. На границах субъектов поставить контроль.

great_america

А врачи обеспечены такими костюмами? Или только на президента хватило?