Россиянам предоставят каникулы по кредитам

Президент России Владимир Путин предложил предусмотреть каникулы по ипотечным и потребительским кредитам без штрафных санкций для россиян в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам», — сказал Путин. Предложение прозвучало в экстренном обращении к нации, которое транслировали основные телеканалы.

О намерении Путина обратиться к россиянам сообщил 25 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, который уточнил, что решение было принято после посещения Путиным медицинского центра в поселке Коммунарка с инфицированными COVID-19.

Путин также попросил Центробанк предусмотреть механизм пролонгации кредитов для индивидуальных предпринимателей в отраслях, наиболее пострадавших из-за коронавируса нового типа.