Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Потери российской экономики от коронавируса составят триллионы рублей, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс.

Топ-менеджер в эфире телеканала «Россия 1» подчеркнул, что в целом бюджетная система России хорошо защищена наличием Фонда национального благосостояния, в который направлялись сверхдоходы от нефти до падения цен на сырье.

По оценке Чубайса, именно эта «кубышка» спасет Россию, а также десятки миллионов людей от потери работы, от потери зарплаты. Он положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их.

Антикризисный план правительства состоит из четырех блоков: поддержка и обеспечение товарами первой необходимости населения; поддержка отраслей, оказавшихся в зоне риска; помощь малому и среднему бизнесу; общесистемные меры.