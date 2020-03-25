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Принц Чарльз заразился коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Northern Ireland Office / CC BY 2.0

Тест на коронавирус старшего сына королевы Великобритании Елизаветы II принца Чарльза оказался положительным, представители королевской резиденции сообщили журналистам, что у принца «умеренные» симптомы заболевания.

«Принц и герцогиня сейчас находятся в самоизоляции дома в Шотландии. Установить, от кого именно принц заразился вирусом, не представляется возможным из-за большого числа поручений, которые он выполнял в своей публичной роли в течение последних недель», — говорится в официальном сообщении.

Чарльзу исполнился 71 год, последний раз он встречался с королевой Елизаветой II 9 марта. Королева, которой скоро исполнится 94 года, еще 12 марта покинула Букингемский дворец из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией и перебралась в Виндзорский замок, где соблюдает карантин.

На публике Елизавета II последний раз появлялась 3 марта во время церемонии вручения королевских знаков отличия в Букингемском дворце. Тогда королева использовала длинные белые перчатки, эксперты посчитали, что подобная необычная деталь одежды является мерой предосторожности от заражения коронавирусом.

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