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Фильм дня: «Лица в толпе»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Лица в толпе» с Миллой Йовович в главной роли рассказывает о девушке с необычным недугом — она перестала различать лица людей. Сюжет объединяет несколько жанров: это заставляющая задуматься драма, триллер и весьма увлекательный детектив.

США, 2011 год, режиссер Жюльен Манья, 16+

События в фильме «Лица в толпе» развивается по двум ключевым линиям, которые постепенно все теснее переплетаются. Главная героиня Анна Марчент живет счастливой жизнью с любимым мужчиной, работает воспитателем, а вечерами отрывается с лучшими подругами.

Параллельно зрители узнают, что в том же городе орудует серийный маньяк-убийца. Однажды Анна с ним встречается. Трагические обстоятельства приводят к тяжелой травме — Марчент больше не способна различать лица людей. И это при том, что Анна — единственная, кто видел лицо преступника, и нужно помочь следствию.

На фоне сотен триллеров про маньяков «Лица в толпе» выделяются необычной историей героини и тем, что главная роль отдана не детективам или преступнику, а именно ей. Хотя, конечно, главная загадка фильма — личность и мотивы маньяка. И она не отпускает зрителя до финальных титров.

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Топ комментариев

ivanbak

И закрыть все аэропорта, автовокзалы, ждвокзалы. На границах субъектов поставить контроль.

protarr27

Если все в эти выходные проявят благоразумие и будут сидеть дома, а не шляться по городским заведениям,...

velam

Этот налог не коснется большей части россиян )

xumepa312

Отличный шанс отменить голосование сославшись на заботу о здоровье граждан! И разумеется принять поправки...

corrector

да практически ВСЕХ не коснется