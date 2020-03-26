Фильм дня: «Лица в толпе»

Фильм «Лица в толпе» с Миллой Йовович в главной роли рассказывает о девушке с необычным недугом — она перестала различать лица людей. Сюжет объединяет несколько жанров: это заставляющая задуматься драма, триллер и весьма увлекательный детектив.

События в фильме «Лица в толпе» развивается по двум ключевым линиям, которые постепенно все теснее переплетаются. Главная героиня Анна Марчент живет счастливой жизнью с любимым мужчиной, работает воспитателем, а вечерами отрывается с лучшими подругами.

Параллельно зрители узнают, что в том же городе орудует серийный маньяк-убийца. Однажды Анна с ним встречается. Трагические обстоятельства приводят к тяжелой травме — Марчент больше не способна различать лица людей. И это при том, что Анна — единственная, кто видел лицо преступника, и нужно помочь следствию.

На фоне сотен триллеров про маньяков «Лица в толпе» выделяются необычной историей героини и тем, что главная роль отдана не детективам или преступнику, а именно ей. Хотя, конечно, главная загадка фильма — личность и мотивы маньяка. И она не отпускает зрителя до финальных титров.