Путин выступит с экстренным обращением к нации

Президент России Владимир Путин обратится к россиянам из-за ситуации с коронавирусом, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Обращение будет транслироваться по центральным каналам, начало запланировано на 15.00 по московскому времени. Песков пояснил, что решение было принято после прошедшего 24 марта совещания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Ряд СМИ ранее сообщили, что президент планирует выступить с обращением к нации, во время которого будет объявлено о переносе голосования по поправкам в Конституцию, которое должно пройти 22 апреля.

Накануне Путин побывал в инфекционной больнице в Коммунарке, где находятся инфицированные COVID-19 жители Москвы и Подмосковья. Также глава государства отменил поездку в Санкт-Петербург.