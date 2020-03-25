Российский танк Т-95 признали «кошмаром НАТО»

Российский основной боевой танк Т-95 в случае принятия на вооружение стал бы «кошмаром НАТО», заявили американские эксперты.

Оснащенный 152-миллиметровой пушкой танк, разработка которого началась накануне распада СССР, превосходил бы практически все западные танки, пишет американское издание The National Interest.

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«Высокомобильный, хорошо бронированный, с огневой мощью — отличной огневой мощью», — описывает издание боевую машину, отмечая выдающуюся дальнобойность перспективного российского танка.

Кроме этого, Т-95 должен был получить более раннюю версию дизельного двигателя, который сейчас используется в Т-14 «Армата». Предположительно, экипаж танка находился в бронированной капсуле, машина имела активную защиту.

Т-95 находился в разработке с 1990 по 2010 годы. Большая часть характеристик перспективного танка засекречены, поэтому эксперты основываются на неподтвержденных данных. Тем не менее, известно, что наработки конструкторов Т-95 учли при создании танка Т-14 «Армата».