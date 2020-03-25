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Журналист из Красноярска застряла в ОАЭ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © katyveldhorst

Журналист из Красноярска Юлия Сорокина не может вылететь из Объединенных Арабских Эмиратов из-за отмены обратного рейса, сообщила она на странице в соцсетях.

«Наш рейс S7-Emirates авиакомпании S7 на 4 апреля отменён. Авиакомпания до последнего, чтобы, как я понимаю, не делать возврат и не менять билеты, утверждала, что рейс состоится!... Сегодня уже совершенно очевидно, что никакого рейса не будет, но в S7 сказали, что у них уже нет никаких мест на рейсах, и никаких допрейсов тоже не будет», — написала Сорокина.

По ее словам, в генконсульстве России в Абу-Даби сказали, что нужно срочно вылетать, но самим.

«Попытаться купить билет у Аэрофлота. На мой вопрос, где взять на это деньги, по слухам, такой билет стоит от 250 до 500 тысяч рублей на троих, в генконсульстве сказали, что нужно как-то изыскивать средства. Но в любом случае, после 28 марта выехать будет совсем невозможно», — отметила сибирячка.

Она добавила, что это единственный отпуск в году, на который женщина копит весь год и частично оплачивает кредитной картой под 26% годовых.

По решению Правительства РФ, с 20 марта введено временное ограничение на воздушные перевозки между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

«В связи с этим S7 Airlines временно отменила все собственные регулярные рейсы по маршруту Новосибирск – Дубай и обратно. Для возвращения путешественников домой организованы чартерные рейсы», — сообщила Sibnet.ru пресс-секретарь группы компаний S7 Надежда Хаитова.

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Топ комментариев

Sh.D.D.

Только на тот прожиточный минимум легко можно было прожить. А на тот который сейчас, с трудом.

Иркут 69

Жёлтые штаны... три раза "ку" (Кин Дза Дза) 😀

Drronum

Ну правильно, что зря обнулялся что ли?

pepelmetal

Чем моложе либеройд, тем хуже он жил при Союзе

Иркут 69

Для этого и существуют заградительные пошлины на ввоз. Сенаторы и гендиректора будут ездить на мерсах...