НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

РЖД отменит ряд поездов из-за эпидемии

Источник:
ТАСС
175 1
Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»

Федеральная пассажирская компания (дочерняя компания «Российских железных дорог») изменит периодичность курсирования ряда поездов во внутригосударственном сообщении. Некоторые будут отменены, сообщает пресс-служба РЖД.

«В связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки изменяется периодичность курсирования ряда поездов на внутригосударственных маршрутах. Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать», — уточнили ТАСС в РЖД.

Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда. В РЖД пояснили, что речь идет о поездах, у которых есть альтернатива на маршруте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРоссийские компании уходят на добровольный карантин

Движение отменяется или сокращается в период с конца марта до конца мая для поездов, следующих, в том числе, по маршрутам Москва — Нижний Новгород, Москва — Санкт-Петербург, Екатеринбург — Казань, Иркутск — Забайкальск, Белгород —Москва.

Подробную информацию об изменениях в расписании можно получить на сайте РЖД в разделе оперативной информации об отмененных на фоне распространения коронавируса поездах, перейдя по ссылке с главной страницы сайта холдинга.

Ранее Россия ограничила движение поездов в международном сообщении — в том числе со странами Прибалтики, Европы, Азии. Отменены поезда в Китай и КНДР.

Тема: Распространение коронавируса
КХЛ досрочно завершит сезон из-за коронавируса
Ученые объяснили высокую смертность от коронавируса в Италии
Зафиксированы новые заражения коронавирусом в России
Иркутские власти купят 2 млн медицинских масок
смотреть все
Экономика #Транспорт и дороги
КАРТИНА ДНЯ
•
Зафиксированы новые заражения коронавирусом в России
•
Эксперт озвучил возможные сроки окончания пандемии
•
РЖД отменит ряд поездов из-за эпидемии
•
Суд запретил Telegram выпуск собственной криптовалюты
Подробности
•
Законно получить военный билет: зачем нужен юрист
•
Отпуск и удаленка: что станет с зарплатами во время эпидемии?
•
Фабрика фейков: кому нужны страшилки про коронавирус?
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
Как это работает
•
Укрепить иммунитет: чеснок, закалка или таблетки?
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Посылка из Китая: как обезвредить коронавирус
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Журналист из Красноярска застряла в ОАЭ
Сибирь 25.03.2020 17:02
Свадебную церемонию в стиле «Игры престолов» провели на Байкале
Сибирь 25.03.2020 16:51
Брачный призыв ирбиса попал на видео
Сибирь 25.03.2020 16:23
Иркутские власти купят 2 млн медицинских масок
Сибирь 25.03.2020 15:55
Самое популярное
Найден особый механизм заражения коронавирусом
52333
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
39239
Лукьяненко бесплатно отдал читателям новую книгу
12711
Шахта «Алексиевская» в Кузбассе уволит 500 горняков
5719
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Зафиксированы новые заражения коронавирусом в России
•
Эксперт озвучил возможные сроки окончания пандемии
•
РЖД отменит ряд поездов из-за эпидемии
•
Суд запретил Telegram выпуск собственной криптовалюты
Подробности
•
Законно получить военный билет: зачем нужен юрист
•
Отпуск и удаленка: что станет с зарплатами во время эпидемии?
•
Фабрика фейков: кому нужны страшилки про коронавирус?
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Sh.D.D.

Только на тот прожиточный минимум легко можно было прожить. А на тот который сейчас, с трудом.

Иркут 69

Жёлтые штаны... три раза "ку" (Кин Дза Дза) 😀

pepelmetal

Чем моложе либеройд, тем хуже он жил при Союзе

Drronum

Ну правильно, что зря обнулялся что ли?

WSG0600-164-164

А что для большинства, что-то изменилось?