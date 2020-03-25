РЖД отменит ряд поездов из-за эпидемии

Федеральная пассажирская компания (дочерняя компания «Российских железных дорог») изменит периодичность курсирования ряда поездов во внутригосударственном сообщении. Некоторые будут отменены, сообщает пресс-служба РЖД.

«В связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки изменяется периодичность курсирования ряда поездов на внутригосударственных маршрутах. Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать», — уточнили ТАСС в РЖД.

Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда. В РЖД пояснили, что речь идет о поездах, у которых есть альтернатива на маршруте.

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Движение отменяется или сокращается в период с конца марта до конца мая для поездов, следующих, в том числе, по маршрутам Москва — Нижний Новгород, Москва — Санкт-Петербург, Екатеринбург — Казань, Иркутск — Забайкальск, Белгород —Москва.

Подробную информацию об изменениях в расписании можно получить на сайте РЖД в разделе оперативной информации об отмененных на фоне распространения коронавируса поездах, перейдя по ссылке с главной страницы сайта холдинга.

Ранее Россия ограничила движение поездов в международном сообщении — в том числе со странами Прибалтики, Европы, Азии. Отменены поезда в Китай и КНДР.