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КХЛ досрочно завершит сезон из-за коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Континентальная хоккейная лига объявила о досрочном завершении сезона в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в России, соответствующее сообщение появилось в официальном Twitter КХЛ.

«В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19 в мире лигой принято решение об отмене оставшейся части сезона 2019/2020. Решение принято после консультаций со всеми заинтересованными сторонами», — говорится в заявлении.

Отмечается, что решение продиктовано безопасностью здоровья игроков, болельщиков, сотрудников клубов и всех, кто участвует в организации и проведении матчей КХЛ. Таким образом, команды не станут возобновлять сезон.

Текущий розыгрыш Кубка Гагарина был прерван на стадии 1/4 финала и приостановлен как минимум до 10 апреля из-за ситуации с распространением коронавируса. От дальнейшего участия в плей-офф ранее отказались финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс».

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

Sh.D.D.

Только на тот прожиточный минимум легко можно было прожить. А на тот который сейчас, с трудом.

Иркут 69

Жёлтые штаны... три раза "ку" (Кин Дза Дза) 😀

pepelmetal

Чем моложе либеройд, тем хуже он жил при Союзе

Drronum

Ну правильно, что зря обнулялся что ли?

WSG0600-164-164

А что для большинства, что-то изменилось?