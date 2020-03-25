КХЛ досрочно завершит сезон из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига объявила о досрочном завершении сезона в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в России, соответствующее сообщение появилось в официальном Twitter КХЛ.

«В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19 в мире лигой принято решение об отмене оставшейся части сезона 2019/2020. Решение принято после консультаций со всеми заинтересованными сторонами», — говорится в заявлении.

КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона 2019/2020 в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19. pic.twitter.com/IHtbtA5SHs — КХЛ (@khl) March 25, 2020

Отмечается, что решение продиктовано безопасностью здоровья игроков, болельщиков, сотрудников клубов и всех, кто участвует в организации и проведении матчей КХЛ. Таким образом, команды не станут возобновлять сезон.

Текущий розыгрыш Кубка Гагарина был прерван на стадии 1/4 финала и приостановлен как минимум до 10 апреля из-за ситуации с распространением коронавируса. От дальнейшего участия в плей-офф ранее отказались финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс».