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Свадебную церемонию в стиле «Игры престолов» провели на Байкале

Источник:
Sibnet.ru
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Фотограф из Москвы Дарья Булавина опубликовала фото в стиле «Игры престолов», сделанные на льду Байкала. Девушка и ее муж отпраздновали годовщину свадьбы в костюмах «дома Старков».

«Можно отмечать годовщину, а можно давать друг другу клятву верности перед друзьями в местах силы. Наша первое место силы — Исландия, второе — Байкал», — написала девушка.

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Почему мы женимся второй раз? А почему нет? Можно отмечать годовщину, а можно давать друг другу клятву верности перед друзьями в местах силы. Наша первое место силы - Исландия #puffin_wedding, второе - Байкал #нерпынахивусе Главное - делайте всегда то, к чему лежит ваша душа. Наплюйте на все эти правила ЗАГСа и свадьбы один раз и на всю жизнь. На всю жизнь нужно выбрать человека, найти его и пронести эту любовь. А свадеб можете играть, сколько хотите Видимо, в нас с @q3d2 есть что-то от шаманизма Посмотрим, где мы дадим клятву верности в следующем году? Ваши варианты? Организация свадьбы @baikalika Мейк и причёска @svetk1ss Наши костюмы и костюмы всех гостей @studio68.ru Фото в день свадьбы @unitsyn

Публикация от Daria Bulavina (@bulavina)

По ее мнению, нужно делать то, к чему лежит душа. «Наплюйте на все эти правила ЗАГСа и свадьбы один раз и на всю жизнь. На всю жизнь нужно выбрать человека, найти его и пронести эту любовь. А свадеб можете играть, сколько хотите», — резюмировала девушка.

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Топ комментариев

Sh.D.D.

Только на тот прожиточный минимум легко можно было прожить. А на тот который сейчас, с трудом.

Иркут 69

Жёлтые штаны... три раза "ку" (Кин Дза Дза) 😀

pepelmetal

Чем моложе либеройд, тем хуже он жил при Союзе

Drronum

Ну правильно, что зря обнулялся что ли?

WSG0600-164-164

А что для большинства, что-то изменилось?