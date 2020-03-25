Свадебную церемонию в стиле «Игры престолов» провели на Байкале

Фотограф из Москвы Дарья Булавина опубликовала фото в стиле «Игры престолов», сделанные на льду Байкала. Девушка и ее муж отпраздновали годовщину свадьбы в костюмах «дома Старков».

«Можно отмечать годовщину, а можно давать друг другу клятву верности перед друзьями в местах силы. Наша первое место силы — Исландия, второе — Байкал», — написала девушка.



По ее мнению, нужно делать то, к чему лежит душа. «Наплюйте на все эти правила ЗАГСа и свадьбы один раз и на всю жизнь. На всю жизнь нужно выбрать человека, найти его и пронести эту любовь. А свадеб можете играть, сколько хотите», — резюмировала девушка.