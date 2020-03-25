Свадебную церемонию в стиле «Игры престолов» провели на Байкале

Фотограф из Москвы Дарья Булавина опубликовала фото в стиле «Игры престолов», сделанные на льду Байкала. Девушка и ее муж отпраздновали годовщину свадьбы в костюмах «дома Старков».
«Можно отмечать годовщину, а можно
давать друг другу клятву верности перед
друзьями в местах силы. Наша первое
место силы — Исландия, второе — Байкал»,
— написала девушка.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Почему мы женимся второй раз? А почему нет? Можно отмечать годовщину, а можно давать друг другу клятву верности перед друзьями в местах силы. Наша первое место силы - Исландия #puffin_wedding, второе - Байкал #нерпынахивусе Главное - делайте всегда то, к чему лежит ваша душа. Наплюйте на все эти правила ЗАГСа и свадьбы один раз и на всю жизнь. На всю жизнь нужно выбрать человека, найти его и пронести эту любовь. А свадеб можете играть, сколько хотите Видимо, в нас с @q3d2 есть что-то от шаманизма Посмотрим, где мы дадим клятву верности в следующем году? Ваши варианты? Организация свадьбы @baikalika Мейк и причёска @svetk1ss Наши костюмы и костюмы всех гостей @studio68.ru Фото в день свадьбы @unitsyn
По ее мнению, нужно делать то, к чему лежит душа. «Наплюйте на все эти правила ЗАГСа и свадьбы один раз и на всю жизнь. На всю жизнь нужно выбрать человека, найти его и пронести эту любовь. А свадеб можете играть, сколько хотите», — резюмировала девушка.