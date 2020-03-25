Иркутские власти купят 2 млн медицинских масок

Власти Иркутской области намерены купить миллион одноразовых масок и миллион масок респираторного типа, а также создать необходимые запасы индивидуальный средств защиты, сообщила пресс-служба регионального правительства.
«Правительством РФ принято решение
об упрощении госзакупок: это поможет
без долгих согласований и аукционов
закупать необходимые медицинские
изделия,» — сообщил и.о. председателя
правительства области Константин
Зайцев.
Иркутская область приобретет миллион одноразовых масок и миллион масок респираторного типа. Стоимость в аптеках будет 30 и 90 рублей соответственно. Первая партия поступит в регион до 7 апреля, вторая – до 20.
Он отметил, что сейчас ведется работа с организациями, которые могут шить маски. Они поступят в свободную продажу, в том числе через киоски Союзпечати. Резервный фонд региона выделяет средства на закупку необходимых изделий.