Иркутские власти купят 2 млн медицинских масок

Власти Иркутской области намерены купить миллион одноразовых масок и миллион масок респираторного типа, а также создать необходимые запасы индивидуальный средств защиты, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Правительством РФ принято решение об упрощении госзакупок: это поможет без долгих согласований и аукционов закупать необходимые медицинские изделия,» — сообщил и.о. председателя правительства области Константин Зайцев.



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Иркутская область приобретет миллион одноразовых масок и миллион масок респираторного типа. Стоимость в аптеках будет 30 и 90 рублей соответственно. Первая партия поступит в регион до 7 апреля, вторая – до 20.

Он отметил, что сейчас ведется работа с организациями, которые могут шить маски. Они поступят в свободную продажу, в том числе через киоски Союзпечати. Резервный фонд региона выделяет средства на закупку необходимых изделий.