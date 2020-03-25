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Иркутские власти купят 2 млн медицинских масок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Власти Иркутской области намерены купить миллион одноразовых масок и миллион масок респираторного типа, а также создать необходимые запасы индивидуальный средств защиты, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Правительством РФ принято решение об упрощении госзакупок: это поможет без долгих согласований и аукционов закупать необходимые медицинские изделия,» — сообщил и.о. председателя правительства области Константин Зайцев.

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Иркутская область приобретет миллион одноразовых масок и миллион масок респираторного типа. Стоимость в аптеках будет 30 и 90 рублей соответственно. Первая партия поступит в регион до 7 апреля, вторая – до 20.

Он отметил, что сейчас ведется работа с организациями, которые могут шить маски. Они поступят в свободную продажу, в том числе через киоски Союзпечати. Резервный фонд региона выделяет средства на закупку необходимых изделий.

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Топ комментариев

Sh.D.D.

Только на тот прожиточный минимум легко можно было прожить. А на тот который сейчас, с трудом.

Иркут 69

Жёлтые штаны... три раза "ку" (Кин Дза Дза) 😀

pepelmetal

Чем моложе либеройд, тем хуже он жил при Союзе

Drronum

Ну правильно, что зря обнулялся что ли?

WSG0600-164-164

А что для большинства, что-то изменилось?