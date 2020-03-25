Эксперт озвучил возможные сроки окончания пандемии

Пандемия коронавируса в лучшем случае пойдет на спад летом, в худшем - останется в России на еще один сезон, сообщил вирусолог, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов.

«Наилучший сценарий все-таки, что с приходом летнего периода нашим европейским и американским коллегам удастся все-таки эту ситуацию взять под контроль и не допустить расширения этой эпидемической волны. Это было бы очень хорошо», — приводит ТАСС слова Щелканова.

Промежуточным сценарием развития пандемии вирусолог считает такую ситуацию, когда коронавирус в мире останется еще на один сезон, а «чумной барак Европы придется брать на карантин всеобщими усилиями». Тогда, по его мнению, Китай будет вынужден закрыть границы от США и Евросоюза, поскольку у них обстановка стабилизируется.

«Худший сценарий, когда действительно захлестнет всю планету, <...> тогда следующий сезон еще зимний мы проведем в условиях полноценной эпидемии на территории Российской Федерации», — заявил эксперт.

Щелканов отметил, что российская система обеспечения биологической безопасности уже решила основную проблему, отложив приход коронавируса в страну как минимум на два месяца. Такие меры позволили накопить тест-системы, создать планы действий, наладить оперативное межведомственное взаимодействие и сделать стратегические запасы.