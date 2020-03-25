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НГТУ выпустил учебник по лингвистике жестовых языков на русском языке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба НГТУ

Эксперты НГТУ разработали первый учебник по лингвистике жестовых языков на русском языке, сообщает пресс-служба вуза.

«Одна из главных целей учебника — восполнить практически полное отсутствие русскоязычных учебников и пособий по жестовой лингвистике. В нем впервые на русском языке в систематизированном виде рассматриваются основные понятия и термины жестовой лингвистики. Кроме того, в этой книге мы также постарались по возможности полно представить имеющиеся на сегодня сведения о русском жестовом языке», — рассказала один из авторов учебника Светлана Буркова.

Учебник предназначен в первую очередь для подготовки переводчиков РЖЯ, которая ведется в двух университетах — НГТУ и Московском лингвистическом университете, однако он будет интересен и студентам, обучающимся по направлениям «Фундаментальная и прикладная лингвистика», «Специальное (дефектологическое) образование», профиль «Сурдопедагогика».

Над учебником работал коллектив профессиональных лингвистов, в течение нескольких лет занимающихся исследованиями жестовых языков, преподаватели, переводчики и носители русского жестового языка. Пособие одобрено редакционной коллегией серии «Учебники НГТУ».

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Топ комментариев

Sh.D.D.

Только на тот прожиточный минимум легко можно было прожить. А на тот который сейчас, с трудом.

Иркут 69

Жёлтые штаны... три раза "ку" (Кин Дза Дза) 😀

pepelmetal

Чем моложе либеройд, тем хуже он жил при Союзе

Drronum

Ну правильно, что зря обнулялся что ли?

WSG0600-164-164

А что для большинства, что-то изменилось?