НГТУ выпустил учебник по лингвистике жестовых языков на русском языке

Эксперты НГТУ разработали первый учебник по лингвистике жестовых языков на русском языке, сообщает пресс-служба вуза.

«Одна из главных целей учебника — восполнить практически полное отсутствие русскоязычных учебников и пособий по жестовой лингвистике. В нем впервые на русском языке в систематизированном виде рассматриваются основные понятия и термины жестовой лингвистики. Кроме того, в этой книге мы также постарались по возможности полно представить имеющиеся на сегодня сведения о русском жестовом языке», — рассказала один из авторов учебника Светлана Буркова.

Учебник предназначен в первую очередь для подготовки переводчиков РЖЯ, которая ведется в двух университетах — НГТУ и Московском лингвистическом университете, однако он будет интересен и студентам, обучающимся по направлениям «Фундаментальная и прикладная лингвистика», «Специальное (дефектологическое) образование», профиль «Сурдопедагогика».

Над учебником работал коллектив профессиональных лингвистов, в течение нескольких лет занимающихся исследованиями жестовых языков, преподаватели, переводчики и носители русского жестового языка. Пособие одобрено редакционной коллегией серии «Учебники НГТУ».