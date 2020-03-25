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Автовокзал в центре Новосибирска закроется

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Автовокзал на Красном проспекте Новосибирска перестанет работать с 6 апреля, рейсы будут отправляться с автовокзала-Главный, который находится на Гусинобродском шоссе, сообщается на сайте учреждения.

С 6 апреля автовокзал на Красном проспекте прекращает свою работу. Купить билет и отправиться в поездку можно будет с автовокзала-Главного на Гусинобродском шоссе 37/2 и четырёх автостанций: «Ж/д вокзал — Главный» на улице Дмитрия Шамшурина, 43, «Юго-Западная» на улице Станиславского, 34, «Хилокская» на улице Хилокской, 19, корпус 4, «Аэропорт Толмачево» возле терминала А.

Обновленное расписание рейсов будет опубликовано по завершении формирования новых маршрутов, сообщает пресс-служба Автовокзала. Что будет располагаться в здании на Красном проспекте, неизвестно.

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Топ комментариев

Sh.D.D.

Только на тот прожиточный минимум легко можно было прожить. А на тот который сейчас, с трудом.

Иркут 69

Жёлтые штаны... три раза "ку" (Кин Дза Дза) 😀

pepelmetal

Чем моложе либеройд, тем хуже он жил при Союзе

Drronum

Ну правильно, что зря обнулялся что ли?

WSG0600-164-164

А что для большинства, что-то изменилось?