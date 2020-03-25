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Треть россиян рассказала о дискомфорте при работе из дома

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Переход на удаленный режим работы в рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции принес неудобства 31% тех россиян, следует из результатов опроса 4 тысяч россиян, проведенного сервисом по поиску работы HeadHunter.

По данным исследования, 44% респондентов пожаловались на неподходящую мебель в квартире. Недовольство удаленной работой по причине слабого компьютера или ноутбука вызвано у 31% опрошенных, а у 23% — из-за низкой скорости интернета.

Перебои с мобильной связью стали препятствием для работы из дома 8% граждан, перешедших на удаленный режим. Нерабочая домашняя атмосфера и отвлекающие факторы в квартире стали причиной поездок в офис для 34 и 28% респондентов соответственно, приводят «Известия» результаты опроса.

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Отмечается, что в настоящее время 80% участников опроса выполняют рекомендации работодателя и перешли на удаленный режим, тогда как 20% продолжают ездить в офис. Из них 65% сообщили о необходимости личного присутствия на рабочем месте в силу специфики обязанностей.

Довольных домашним режимом работы эксперты предупредили о возможных негативных последствиях. Некоторые работодатели после окончания ситуации с коронавирусом могут решить перевести часть персонала на «удаленку» на постоянной основе и не за полную зарплату с соцпакетом, а по договору гражданско-правового характера (ГПХ), предположила социолог Анна Очкина.

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