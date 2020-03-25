Ученые объяснили высокую смертность от коронавируса в Италии

Количество заболевших коронавирусом итальянцев и большая смертность от него в этой стране могут быть связаны с тем, что иммунитет местных жителей ослаблен от постоянного приема антибиотиков, такое мнение высказали российские ученые.

Итальянцам слишком часто назначают антибиотики, даже при простых ОРВИ. «Население фактически подсадили на увеличенные дозы, что отрицательно сказывается на устойчивости иммунной системы», — сказал Поспелов в интервью «Вестям».

По его словам, антибиотики негативно влияют на состояние микрофлоры кишечника, где концентрируется до 70 % иммуномодулирующих клеток.

С этим мнением согласен вице-президент Российского научного общества иммунологов Иван Козлов. Он считает, что большое количество заразившихся коронавирусом в Италии и высокая смертность от него — это «скрытое подтверждение» слабого иммунитета жителей.

«Когда антибиотики, даже самые банальные, начинают приниматься, иммунная система практически отключается. В результате образуются дырки в этом лоскутном одеяле микробиотном, а с другой стороны, ослабляется иммунитет, и мы создаем все возможные условия для инвазий патогенных микроорганизмов», — отметил ученый.

Вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом, произошла в Италии в марте. По данным на 25 марта, страна практически догнала Китай по количеству зараженных, в стране их более 69 тысяч. 6,8 тысячи человек скончались, это в два раза больше, чем погибших в Китае.