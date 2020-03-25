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Полеты Су-57 на предельных режимах попали на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Rulexip / CC BY-SA 3.0

Минобороны России опубликовало на официальном канале YouTube видео полетов истребителей пятого поколения Су-57 в различных режимах, включая экстремальные.

Пилоты ВКС полностью освоили новейшие самолеты, научившись управлять боевыми машинами во всех режимах полета, в том числе на предельных режимах высот, перегрузок и скоростей, говорится в сообщении.

На обнародованных кадрах летчики отрабатывают одиночный и групповой пилотаж, полеты на малых и предельно малых высотах, а также применение авиационных средств поражения. Кроме этого, пилоты исполняют элементы ближнего воздушного боя.

Су-57 — российский истребитель пятого поколения, впервые он поднялся в воздух в 2010 году. Он сочетает высокую маневренность с возможностью выполнения сверхзвукового полета без форсажа, а также малую заметность.

При этом ряд американских экспертов полагают, что Су-57 является небоеспособным и не готов противодействовать самолетам F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Его недостатками называются отсутствие многосерийного производства и штатных двигателей второго этапа, а также неполные системы вооружения и управления истребителем.

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