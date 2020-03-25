Олимпийская чемпионка Хоркина увидела «божью кару» в переносе Игр

Двукратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Хоркина назвала правильным перенос Олимпийских игр в Токио и высказала мнение, что это была «божья кара», потому что обидели Россию.

«Это все произошло, потому что нельзя было обижать Россию, в том числе и наших спортсменов. Не зря ведь в нашем гимне поется, что нашу землю хранит Бог. Сейчас разносится такая серьезная и смертельная гадость по всему миру, но не надо было устраивать эти политические передергивания. И на мой взгляд, это некое Божье наказание», — сказала Хоркина в интервью «Спорт-Экспрессу».

По ее мнению, перенос Олимпиады-2020 на 2021 год — правильное решение. Россия должна воспользоваться этим и «отработать хорошо в Спортивном арбитражном суде, с различными международными федерациями, чтобы к следующему году решить все свои вопросы».

Международный олимпийский комитет вместе с японскими властями во вторник объявили о переносе Олимпиады, которая должна была состояться в июле-августе, из-за пандемии коронавируса. Паралимпийские игры также не станут проводить этим летом.