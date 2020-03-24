НАВЕРХ

Ростелеком и «ЛитРес» открыли бесплатный доступ к электронным книгам

Источник:
Sibnet.ru
106 0
Фото: © Sibnet.ru

Ростелеком и крупнейший сервис электронных и аудиокниг в России и странах СНГ «ЛитРес» откроют для подписчиков бесплатный доступ к цифровой библиотеке «Ростелеком Книги» — 150 тысячам электронных книг.

Чтобы получить доступ к каталогу, нужно зайти в личный кабинет «Ростелекома», выбрать опцию «Ростелеком. Книги» и нажать «Подключить». Далее необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на сайте сервиса «ЛитРес», указать номер телефона или адрес электронной почты. В акции могут участвовать все пользователи услуги «Домашний интернет» от Ростелекома.

«Этой акцией мы с компанией Ростелеком хотим поддержать тех, кто вынужден в сложившейся ситуации оставаться дома и хочет проводить время с пользой, получая мгновенный бесплатный доступ к новым эмоциям, знаниям и опыту, которые могут дать книги. В рамках этого предложения представлены электронные книги разных жанров из каталога "ЛитРес": современная литература и классика, популярные произведения отечественных и зарубежных авторов», — сказала заместитель гендиректора «ЛитРес» Ирина Грааф.

##Интернет
Ростелеком в условиях эпидемии повысит скорость интернета

Пользоваться библиотекой можно на сайте или в мобильном приложении «Читай!», которое доступно на устройствах с операционной системой iOS или Android и имеет удобный функционал. Приложение позволяет делать заметки и закладки во время чтения, а также менять настройки под себя: выбрать фон, размер шрифта, яркость экрана.

Книги можно загрузить и читать в приложении без подключения к интернету. «Читай!» синхронизируется на разных устройствах — любую книгу можно начать читать на смартфоне и продолжить на планшете. Есть возможность читать всей семьей — один аккаунт могут использовать до пяти человек с разных устройств.

Также абонентам Ростелекома сервис «ЛитРес» дает скидку 20% на любые книги, которые не вошли в каталог.

Еще по теме
Клиенты Ростелекома получат отсрочку на оплату услуг
Ростелеком в условиях эпидемии повысит скорость интернета
World of Warships подарила бонусы абонентам РТК
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
смотреть все
Новости #Интернет
info.sibnet.ru
ТЕМА ДНЯ
Ростелеком и «ЛитРес» открыли бесплатный доступ к электронным книгам
Бесплатный доступ предоставлен для поддержки людей, вынужденных в условиях эпидемии находиться дома.
info.sibnet.ru
#Wink
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
Онлайн-кинотеатр Wink на период карантина представил пользователям бесплатный доступ к десяткам фильмов, сериалов, познавательных передач и ТВ каналов. Что можно посмотреть в Wink, сидя на карантине?
 info.sibnet.ru
#Wink
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
Ростелеком предоставил всем возможность во время коронавирусного карантина бесплатно смотреть отечественные фильмы и сериалы. Как бесплатно смотреть фильмы на Wink.
 info.sibnet.ru
#Интернет
Клиенты Ростелекома получат отсрочку на оплату услуг
Компания на время борьбы с эпидемией коронавируса откажется от ограничения связи в случае задержки оплаты услуг.
Все статьи
Обсуждение (0)
Актуальные
обзоры
21 марта
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
19 марта
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
17 марта
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
8 марта
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
 Смотреть все