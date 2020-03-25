ТРЦ в Красноярске подаст заявление в МВД на блогера с лжекоронавирусом

Торгово-развлекательный центр «Планета» в Красноярске подаст заявление в полицию на блогера, которая сообщила, что заразилась коронавирусом в этом ТРЦ.

Жительница Красноярска на странице в Instagram показала документ, подтверждающий, что она заражена коронавирусом. Она рассказала, что не уезжала заграницу, а только ходила в ТРЦ «Планета», где и подхватила заразу. Девушка заявила, что лечится дома.

Роспотребнадзор края сообщил, что блогер говорит не правду, указанный документ — подделка, диагноз устанавливается только после сдачи анализов, и все больные помещаются в больницу, никто дома не лечится.

После этого представитель пресс-службы компании MALLTECH, которая реализует проект ТРЦ «Планета» в Красноярске сообщил «Проспекту мира», что они подадут заявление по факту проверки распространения недостоверной информации. За распространение фейка девушке по закону грозит до 100 тысчяч рублей штрафа.