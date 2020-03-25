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Коронавирус заподозрили у жены самого богатого чиновника 2017 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Коронавирусную инфекцию в Бурятии заподозрили у Раисы Бредний, чей муж в 2017 году вошел в список самых богатых чиновников России по версии Forbes. Сейчас женщина находится в инфекционной больнице в изоляции, рассказала она на своей странице в Facebook.

«Несколько дней лежала дома с ОРВИ и сама в понедельник попросила сделать тест на корону, и первый результат оказался сомнительный. Поэтому меня увезли и поместили в инфекционную больницу. Ездила в Москву, возможно что то оттуда. Но гадать и предполагать не буду», — сообщила женщина.

Она также сообщила, что у ее мужа тест показал отрицательный результат. Вадим Бредний — генеральный директор Группы компаний «Титан». В 2017 году вошел в список самых богатых чиновников России по версии Forbes, занимая должность депутата городского совета Улан-Удэ.

Открытое обращение к жителям Бурятии со стороны Раисы Бредний не осталось без внимания. В социальный сетях многие выразили ей слова поддержки и благодарность за то, что не стала скрывать информацию о состоянии здоровья.

«Выражаю свое уважение Раисе Бредний, которая не стала молчать и сама написала об этом в соцсетях, снижая волну слухов и паники вокруг себя, своей семьи и компании "Титан"», — прокомментировал Sibnet.ru медиаменеджер Виктор Золотарев.

Он также подчеркнул, что паниковать не нужно, так как риск эпидемии в Бурятии не выше, чем в других регионах страны. В республике проводится комплекс мероприятий, единый для всех субъектов РФ. Но Россия, как и остальной мир, впервые сталкивается с проблемой столь глобально.

Некоторые действия со стороны власти выглядят странными или непоследовательными. Например, когда театры закрывают, а транспорт — нет. Школы закрыты, а детсады — нет.

«Но это понятно. Нельзя закрыть детсады пока. Это значит, родители уходят домой и страна или отдельный регион встает полностью. Так же и с пассажирским транспортом — это полная остановка деятельности городов. Поэтому все страны, включая Россию, идут методом тыка, пытаясь снижать уровень рисков, и вместе с тем не парализовать жизнедеятельность городов или целых стран вовсе», — резюмировал медиаменеджер.

Тема: Распространение коронавируса
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