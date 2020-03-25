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Почта России отправит посылки по номеру телефона

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Почта России запустила сервис отправки посылок только по номеру телефона, указывать адрес получателя и его ФИО не надо, сообщила пресс-служба компании.

Сервис отправки посылки по номеру телефона доступен при условии, если получатель указал свой адрес в мобильном приложении Почты России и включил функцию приема отправлений по номеру телефона. Отправителю будет виден только город доставки и индекс получателя. Персональные данные — фамилия и адрес — указываться не будут.

«Сервис уже стал популярен среди пользователей мобильного приложения Почты России и сделал отправку посылок максимально удобной и доступной. Миллионы россиян смогли оценить работу приложения, функционал которого позволяет отследить отправление, найти ближайший пункт выдачи заказа на интерактивной карте, вызвать курьера, оформить и оплатить посылку», — отметил заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России» Алексей Скатин.

Доля тех россиян, кто хотя бы раз совершил покупку через смартфон, за последние годы увеличилась с 2% до 32%. Можно сделать вывод, что каждый третий человек в России делает покупки или заказывает услуги посредством своего гаджета. Прогноз говорит о росте подобных продаж до 72,9% в 2021 году.

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