Банки стали повышать ставки по кредитам и ипотеке

Часть российских банков приступили к повышению ставок по кредитам и ипотеке, а также снижению доходности валютных вкладов, остальные — пока заняли выжидательную позицию.

Некоторые российские банки, несмотря на сохранение ключевой ставки Центробанка, начали повышать ставки по кредитным продуктам, а также снижать доходность валютных вкладов.

Банк «Санкт-Петербург» сообщил, что изменил условия предоставления ипотеки по заявкам, принятым с 20 марта. «Теперь ставки составляют от 9,2% на первичном и вторичном рынках недвижимости (ранее от 8,2%). Дальнейшее изменение ставок по ипотеке банком возможно по результатам мониторинга и оценке рыночных изменений», — сказали ТАСС в кредитной организации.

По данным мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs, в период с 20 по 23 марта «Абсолют Банк» повысил ставки на 1 процентного пункта (п.п.) до 11% по ипотеке для первичного рынка, для «вторички» — до 10,75%. Также в конце прошлой недели банк «Открытие» повысил ставки по жилищным кредитам на 1,5 п. п.

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Газпромбанк после увеличил максимальную сумму потребительского кредита с 3 до 5 милллиона рублей и повысил ставку по таким кредитам при сумме от 300 тысяч рублей до 1 миллиона рублей на 1 п. п., до 10,5%.

При этом банки продолжают снижать ставки по валютным вкладам. По данным Marcs, после 20 марта Газпромбанк понизил ставки по некоторым вкладам в долларах на 0,3-0,5 п. п. Россельхозбанк на прошлой неделе также понизил ставки по вкладам в долларах (на 0,4-0,5 п. п.).

В то же время некоторые банки отмечают, что пока не планируют пересмотра ставок.